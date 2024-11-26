بوريل: يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه الجنائية الدولية ويجب تنفيذ قرار المحكمة بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المقال يوفال غالانت.

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء أن "لا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو".

وأكد المسؤول الأوربي أن الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان وهناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم، حيث يستخدم الجيش الإسرائيلي التجويع سلاحا ضد شعب ترك وحده في شمال القطاع الرازح تحت الحرب للعامل الثاني على التوالي.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم.

وتسائل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لماذا لا نذهب إلى مجلس الأمن لطرح موضوع المساعدات الإنسانية إلى غزة؟

من جهة أخرى، أكد بوريل على أنه لا مبرر لعدم وقف إطلاق النار في لبنان وقال إن "مخاوف (إسرائيل) عولجت بالكامل".

وشدد على أنه يجب ممارسة الضغط على (إسرائيل) لقبول مقترح وقف إطلاق النار بعد تدمير حوالي 100 ألف منزل في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين