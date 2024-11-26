خطط عسكرية إسرائيلية لتسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن

أعلن وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، خططاً لتسريع بناء سياج على طول الحدود الشرقية مع الأردن، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن كاتس قوله خلال زيارة للقيادة المركزية أمس الاثنين: "سنتحرك بسرعة وحزم؛ لمنع تحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى"، مبينا أن بعض المناطق ستتطلب إصلاحاً شاملاً لتعزيز التدابير الأمنية.

وأكد الوزير على الحاجة إلى مواجهة الجهود المستمرة والمنظمة التي تبذلها إيران لإنشاء جبهة ضد (إسرائيل) في الضفة الغربية.

ومنتصف الشهر الماضي، قال وزير الطاقة في دولة الاحتلال، إيلي كوهين، إنه سيعمل على تسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن.

وأضاف كوهين: "مع دخول المتسللين، وتهريب الأسلحة غير المشروعة، والعمليات المعادية، سأعمل في الحكومة على تسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن، على غرار السياج الذي أقيم على الحدود مع مصر".

وتابع كوهين: "إنه ليس خيارًا، إنه أمر لا بد منه".

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع دولة الاحتلال والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، وسبق للحكومة الأردنية أن نفت مزاعم إسرائيلية عن تهريب أسلحة من الأردن.

بدوره، أعرب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، عن عزمه بناء سياج على الحدود مع الأردن على غرار السياج الذي تم بناؤه على الحدود مع مصر.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر، قالت صحيفة "يسرائيل اليوم" العبرية إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن".

المصدر / وكالات