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بالفيديو عشرات المستوطنين يقْتحمون باحات الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

26 نوفمبر 2024 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدُّوا طقوسًا تلمودية في الساحة الشرقية من المسجد.

وتشدّد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتفرض قيودًا على المصلين المسلمين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع في المسجد، وفرض وقائع تهويدية جديدة عليه. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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