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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم 26 نوفمبر

26 نوفمبر 2024 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم 26 نوفمبر

ما زالت الحالة الجوية في فلسطين لهذا اليوم، الثلاثاء 26 نوفمبر، تشهد انخفاضًا آخر ملموسًا في درجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها بحدود 8-10 درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تسقط زخات من الأمطار المتفرقة في بعض ال
مناطق صباحاً ثم تضعف فرص الهطول، مع بقاء الجو غائماً غالباً، والله أعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية لهذا اليوم:

- الأمطار: تسقط زخات من الأمطار على معظم البلاد.

- درجات الحرارة: انخفاض حاد..

- حالة السماء: غائمة غالباً.

- الرياح: تنشط الرياح الشمالية الغربية على فترات.

- البرودة: باردة نهارًا، وتشتد تدريجيًا مع ساعات المساء وصولًا إلى ساعات الفجر.

نصائح هامة:

تنصح الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الموجة الباردة، من خلال:

- ارتداء الملابس الشتوية الدافئة.

- استخدام وسائل التدفئة المناسبة.

- حماية كبار السن والأطفال من البرد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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