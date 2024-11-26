لليوم الـ 417 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 417 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 35 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنّ "10 آلاف خيمة تأوي النازحين جرفتها مياه البحر خلال يومين، ونناشد العالم لإنقاذ النازحين قبل فوات الأوان".

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,235 شهيدًا و104,638 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.



في مدينة غزة وشمال القطاع، نسف جيش الاحتلال عدة منازل سكنية في مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف متواصل على منطقة المنشية قرب مراكز الإيواء في بيت لاهيا.

وارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة الجدبة قرب مسجد الرحمة، بمنطقة الزرقا في حي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة.

واستشهد لاعب نادي بيت لاهيا لكرة القدم حسام منصور المصري في قصف الاحتلال المتواصل على بيت لاهيا.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها تجاه المناطق الغربية لمدينة غزة، فيما فتح طيران الاحتلال المروحي نيرانه تجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات، واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية محيط "أرض أبو معلا" غرب النصيرات.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي ساعات الليل الأولى، أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مناطق غرب رفح، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن صوتها يًسمع بوضوح في مناطق غرب خانيونس والمواصي.



المصدر / فلسطين أون لاين