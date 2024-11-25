الصّحة بغزّة: 24 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصْدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، التقرير اليومي الإحصائي لضحايا حرب الإبادة الجماعيّة المتواصلة لليوم الـ 416 على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية)".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,235 شهيدًا و104,638 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين