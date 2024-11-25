البيدر: الاحتلال يهدم منازل المواطنين في الأغوار الشَّماليَّة

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، منازل ومنشآت فلسطينية في تجمع البرج، بمنطقة الأغوار الشمالية، ومنشآت زراعية وتجارية بالقرب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إنّ جرافات وآليات تابعة لجيش الاحتلال، هدمت منازل في تجمع البرج في الأغوار الشمالية.

وأفاد مليحات بأن التجمعات البدوية والقرى في منطقة الأغوار تتعرض لهجمات يومية من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين، ضمن حملة مسعورة ضد الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج".

والثلاثاء الماضي، هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عددًا من البركسات، وأخطرت أخرى في منطقة الأغوار الشمالية.

وقالت منظمة البيدر، إن قوات الاحتلال هدمت ما تبقى من بيوت ومنشآت في تجمع أم الجمال بالأغوار الشمالية بعد تهجير الأهالي منه. كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم غرفتين للسكن، و3 بركسات للمواشي في بردلة، بالإضافة إلى وقف العمل في منشآت ومساكن في حمامات المالح في الأغوار الشمالية.



وتفيد آخر معطيات "أوتشا" بأن 1191 منشأة هدمت بذريعة البناء "من دون تراخيص" من السلطات المحتلة، و537 منشأة هدمت خلال العمليات العسكرية، و43 منزلا ومنشأة ضمن سياسة العقاب الجماعي، ويقصد بها غالبا هدم منازل ذوي منفذي العمليات ضد الاحتلال.

ويتضح حجم التصاعد في الهدم بالعودة إلى فترة سابقة مناظرة، فقد شهدت الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هدم 1020 منشاة ونزوح 1396 فلسطينيا وتضرر 72 ألفا و917 فلسطينيا آخر، وفق المصدر نفسه.

ووفق تقدير المستوى السياسي في فلسطين، فإن سلطات الاحتلال ترى الفرصة سانحة من أجل تثبيت وقائع على الأرض وخاصة المناطق المصنفة "ج" و"ب"، وعليه تُعجل اتخاذ قرارات لها علاقة بالهدم.

وأوضح مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق، د. خليل تفكجي، في حوار مع "فلسطين أون لاين"، أن الأغوار التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى مناطق "ج" التي تمثل 60% من إجمالي الضفة، باتت تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة من الناحيتين المدنية والأمنية.

وشدّد على أن ما يجري حاليًا في هذه المناطق هو عملية "تطهير عرقي" بحق التجمعات البدوية تستهدف تقليص عدد السكان الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني "الإسرائيلي"، بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد من السكان.

وخلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، هدمت سلطات الاحتلال 45 منشأة فلسطينية، بينها 12 منزلًا مأهولًا و6 غير مأهولة، بالإضافة لـ 19 منشأة زراعية وغيرها، في 34 عملية هدم، تزامنا مع إخطار 38 منشأة أخرى بالهدم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات