خامنئي: ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة (إسرائيل)

قال المرشد الإيراني علي خامنئي في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، إن إصدار قرار الاعتقال لقادة (إسرائيل) لا يكفي بل يجب إصدار قرار إعدام، مؤكدا أن قصف البيوت والمستشفيات ليس انتصارا بل جرائم حرب.

وقال خامنئي في إشارة إلى قادة (إسرائيل) "لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا.. يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الخميس الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكر قضاة الجنائية الدولية في قرارهم أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".

وترفض (إسرائيل) الاعتراف باختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وقد أثار القرار غضبها ووصفته بأنه مخز وعبثي.

المصدر / وكالات