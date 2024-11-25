بلديَّة غزَّة: تفاقم الأزمات في مخيَّمات الإيواء جرَّاء تساقُط الأمطار وتدمير البنية التَّحتيَّة

قالت بلدية غزة، إنّ النزوح القسري لسكان محافظة شمال غزة يفاقم الأزمات الصحية والبيئية ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

وأوضحت البلدية في تصريحات صحفية، أنّ الأعباء على خدماتها الأساسية تزايدت نتيجة النزوح القسري الواسع لسكان محافظة شمال غزة إلى مدينة غزة.

وأشارت إلى أنّ الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض وانتشار الأوبئة مع الاكتظاظ والنقص الحاد في الموارد الأساسية، مؤكدةً أنّ الأزمات تتفاقم في مخيمات ومراكز الإيواء مع دخول موسم الشتاء في ظل نقص الخدمات.

كما حذّرت من تسرب مياه الصرف الصحي لمراكز الإيواء المحاورة لبركة الشيخ رضوان، مشيرة إلى أن مياه الصرف الصحي طفحت في مختلف مناطق المدينة جراء تساقط الامطار في ظل تعطل الشبكات الخاصة بها وتدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، أن المياه تصل إلى 40% فقط من إجمالي مساحة المدينة، مشيرًا إلى أن "النازحين يعانون من أجل الحصول على المياه".

وأوضح النبيه في تصريحات صحفية، أنّ الكميات التي تصل للمواطنين محدودة جدًا ولا تبلي كافة الاحتياجات اليومية. وأشار إلى أنّ ما يزيد عن 75% من آبار المياه في المدينة تعرضت لأضرار كلية أو جزئية، لافتًا إلى أنّ هناك أضرار طالت ما يزيد عن 100 متر طولي من شبكات المياه مما يجعل عملية إيصال المياه لكافة المناطق مستحيلاً.

وشدّد على أنّ عدم توفر المياه بكميات كافية يقود إلى انتشار الأوبئة والأمراض خاصة الأمراض الجلدية.

وفي تقرير سابق، قالت بلدية غزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" دمر نحو 126 آلية لخدمة المياه والصرف الصحي، أي ما يعادل 80% من آليات البلدية لاسيما المتعلقة بجمع النفايات ومعالجة الصرف الصحي وخدمات المياه.

وناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية بضرورة المساهمة العاجلة في حل أزمة المياه في المدينة، من خلال زيادة كميات الوقود لزيادة ساعات تشغيل الآبار بالإضافة إلى إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لصيانة خطوط وشبكات المياه.

ومع دخول فصل الشتاء، بات الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة المحاصر أوضاعًا مأساوية، حيث زادت الأمطار الغزيرة من معاناتهم بعدما اضطرهم الاحتلال للعيش في خيام بدائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، وهو ما يزيد من التحديات الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، للعام الثاني على التوالي.

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.



المصدر / فلسطين أون لاين