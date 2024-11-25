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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 25 نوفمبر

25 نوفمبر 2024 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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تعرّف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

ما زالت أسعار الصرف في فلسطين، اليوم الإثنين، الموافق 25 نوفمبر، تشهد استقرارًا طفيفًا في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، اليوم الإثنين 25 نوفمبر، جاء على النحو التالي:

الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.69-3.71، بيع.

الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.77-4.80، بيع.

اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.13، بيع.

الدولار مقابل الدينار: شراء 0.77-0.78، بيع.

اليورو مقابل الدولار: شراء 0.90-0.96، بيع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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