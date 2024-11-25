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الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم 25 نوفمبر

25 نوفمبر 2024 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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 الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم 25 نوفمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين لهذا اليوم الإثنين 25 نوفمبر، انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بحدود 9 درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنّ يسود جو غائم جزئي إلى غائم، وبارد نهاراً مع فرصة لسقوط زخات من الأمطار من جديد لليوم الثاني على التوالي في بعض المناطق جراء تأثر البلاد بمنخفض جوي، والله أعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية لهذا اليوم:

- الأمطار: تسقط زخات متباعدة من الأمطار على معظم البلاد.

- درجات الحرارة: انخفاض حاد.

- حالة السماء: غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الرياح: تهب رياح نشطة غربية إلى شمالية غربية يرافقها أحياناً هبات قوية.

- البرودة: بارداً نهاراً وتشتد تدريجيًا مع ساعات المساء وصولاً لساعات الفجر، والذي من المحتمل أنّ يتشكل صقيع خلالها في بعض المناطق.

نصائح هامة:

وتنصح الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الموجة الباردة، من خلال:

 - ارتداء الملابس الشتوية الدافئة.

 - استخدام وسائل التدفئة المناسبة.

 - حماية كبار السن والأطفال من البرّد.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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