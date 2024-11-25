رؤساء بلديَّات الاحتلال: نعاني أوضاعًا اقتصاديَّة صعبة و"تل أبيب" سجَّلتْ "فشلًا ذريعًا" في توفير الأمن

كشفت التقارير العبرية، عن أوضاع اقتصادية صعبة تعانيها مدينة حيفا المُحتلّة جرّاء تواصل صواريخ حزب الله على المدينة.

ونقلت قناة (آي 24 نيوز) العبرية قول رئيس بلدية حيفا يونا ياهف، إن "المدينة تعاني من وضع اقتصادي صعب جدًا بعد إغلاق المحال التجارية إثر صواريخ حزب الله".

وأشار ياهف، إلى أنه سيذهب إلى الكنيست اليوم الإثنين، من أجل أن يشرح لأعضاء البرلمان "الإسرائيلي" ما يجري من وضع صعب في المدينة.

وأضاف "لجنة المالية بالكنيست لا تفهم أو تعرف ما يجري فيها من أحداث رهيبة وخطيرة، فحيفا مستهدفة، والاقتصاد ينهار والمدينة راكدة اقتصاديا بعد إغلاق المحلات".

ويكثف حزب الله من استهدافه لحيفا التي تضم منشآت عسكرية واقتصادية مهمة، بالإضافة إلى استهدافه مستوطنات الكريوت (خليج حيفا)، ما أسفر عن خسائر مادية وحرائق وإصابات بشرية.

ومن جهته، قال رئيس بلدية بيتاح تكفا رامي غرينبرغ، إن أخصائيين نفسيين انتشروا في المدينة بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وأوضح غرينبرغ، أن من بين الإصابات متوسطة وخفيفة، وهؤلاء الأخصائيون يقدمون الإجابات اللازمة للتخفيف على المستوطنين، جراء توالي سقوط الصواريخ اللبنانية على رؤوسهم".

وقالت القناة 12 العبرية، إن مستوطنين اثنين أصيبا، أحدهما بجروح متوسطة، جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في مستوطنة بيتح تكفا، كما توقفت حركة الطيران بمطار "بن غوريون" الدولي في "تل أبيب".

وبدوره، قال رئيس بلدية نهاريا رونين مارلي، إن "تل أبيب" فشلت في توفير الأمن لمواطنيها، وأهدرت أموالا ضخمة من ميزانيتها دون جدوى.

ونقلت الإذاعة نفسها عن مارلي قوله، إن "إسرائيل فشلت في توفير الأمن لسكانها، كما سبق وأهدرت ميزانيات ضخمة لإجلاء سكان الجنوب".

ووصف مارلي، قرار "إسرائيل" بإجلاء السكان بـ"الغبي"، موضحًا أن "تل أبيب" سجلت "فشلًا ذريعًا" حيال هذا الأمر.

وأمس الأحد، أكد "الجيش الإسرائيلي" إطلاق 350 صاروخا منذ ساعات الصباح، فيما دوّت صفارات الإنذار في معظم المواقع المستهدفة.

وبعد القصف على "تل أبيب"، نشر حزب الله صورة كتب عليها عبارة: بيروت يقابلها تل أبيب، وتُظهر آثار صواريخ استهدفت عدة مناطق في شمال فلسطين المحتلة، يوم أمس.

كما بث حزب الله مشاهد لاستهداف قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في "تل أبيب" بمسيّرات انقضاضية وصواريخ، وعرض صورًا، لاستهداف قاعدة شراغا "الإسرائيلية" بالصواريخ والمسيّرات.

المصدر / فلسطين أون لاين