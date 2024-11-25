الاحتلال يُواصل عدوانه على لبنان وارتفاع حصيلة الضَّحايا إلى 3,754 شهيدًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 64 على التّوالي عدوانه الواسع على لبنان، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، وارتكاب المجازر الدّامية ضدّ المواطنين، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 3,754 شهيدًا وإصابة 15,626 آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان منذ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، إن 58 شهيدًا ارتقوا، وأصيب العشرات في حصيلة أولية لغارات الاحتلال التي استهدفت مناطق عدة من البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة أن من بين الشهداء 20 مواطنًا في غارات الاحتلال على منطقة البسطا بالعاصمة بيروت و24 شهيدًا في الغارات على منطقة البقاع، بينهم 4 أطفال.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن "سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت حارة حريك وبئر العبد والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي "الإسرائيلي" شن غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت – منطقة الكفاءات".

وقرّرت الحكومة اللبنانية مساء الأحد تعليق التدريس الحضوري في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، في العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، يوم الإثنين والاستعاضة عنه بالتعليم عن بُعد.

كما قررت إتاحة خيار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام، وذلك بسبب "الأوضاع الخطرة الراهنة" الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف بلدة البياضة وبنت جبيل جنوبي لبنان، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدات دير قانون وراس العين واللبونة والجبور وكفر تبنيت والقطراني وزوطر الشرقية جنوبي لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات