"من بينهم صحفيٌّ وجريحٌ".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربيّة

اندلعت اشتباكات مُسلّحة ومواجهات، فجر اليوم الإثنين، مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها عدة مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

في الخليل، استهدف الشباب الثائر حافلة للمستوطنين بوابل من الحجارة، قرب مفترق مستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال الخليل، ما أدى لإصابتها بأضرار.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سعير شمال الخليل، وشنت حملة ادهم واعتقال طالت عدداً من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات تركزت في منطقة العين وسط بلدة سعير، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص صوب المواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين، واعتقلت كلًّا من: إبراهيم أبو شنب العيايدة ونجله، والأسير المحرر محمد ذياب الطروة، وعمر مصطفى الشلالدة، وعبد الله أبو عيشة المطور بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته والاعتداء على العائلة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قراوة بني زيد قضاء رام الله واعتقلت المواطن جمال العاصي علماً بأنه مريض قلب مفتوح، والشاب نور الدين إبراهيم سنيف.

وداهم جنود الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله، فيما أظهرت مشاهد انتشار جنود المشاة في شوارع البلدة واعتلاء قناصتها لأسطح منازل. وأفاد ناشطون بالبلدة بأن قوات الاحتلال دهمت منازل مواطنين ودمرت محتوياتها ونفذت حملة اعتقالات في صفوف الشباب واعتدت عليهم بالضرب وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث اندلعت مواجهات رشق خلالها الشبان القوة المقتحمة بالحجارة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت حي العمور واعتقلت الشاب مهدي محمد العمور، والفتى محمود راتب العمور، وصادرت مركبة أحد المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم، واعتدت على المواطنين، واعتقلت طفلاً.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، وداهمت أحد المساجد ونشرت قناصتها بداخله وحولته إلى مركز توقيف.

واعتقلت عددًا من الشبان عُرف منهم: المصور الصحفي عمران خدرج، والجريح بدر عبد الله، ووالدة منفذ عملية قدوميم، وسامر علي سمارة، وطارق سمارة، وعرفات ربع، والمُسن باسم برغوثي، وباسم ابو همام، وسليم شاهر ابو طبيخ

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال بلدة دوما جنوب نابلس، ومزّقت المصاحف الشريفة عقب اقتحامها منازل المواطنين.

واحتجزت قوات الاحتلال عدداً من الشبان قبل الإفراج عنهم، بينما اعتقلت الشاب “لبيب محمد دوابشة”.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا جنوب نابلس والتي شهدت مواجهات أطلقت خلالها القنابل الصوتية والإضاءة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات