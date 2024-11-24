استشهاد لاعب كرة قدم في قصف "إسرائيليّ" على بيت لاهيا

غزة/ فلسطين أون لاين

أُستشهد حسام المصري "الحبل" لاعب فريق كرة القدم بنادي السلام الرياضي، الناشط في دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد تعرضه لقصف من طائرة تابعة للاحتلال في وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة قبل عدة أيام، وتم انتشال جثمانه اليوم.

وشيع جثمان اللاعب المصري إلى مثواه الأخير، حيث شارك في التشييع أبناء البلد، في أجواء صعبة بسبب الحصار المطبق على المدينة.

وفقد نادي السلام أكثر من لاعب وكادر رياضي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، واعتقل عدد من أبنائه، علما أن اللاعب المصري قد شارك في عدة بطولات رسمية نظمها اتحاد كرة القدم.

ونعى نادي السلام لاعبه المصري، وقال إنه فقد أحد لاعبي فريق كرة القدم بالنادي، مُشيراً إلى أنه يفتخر بارتقاء كوكبة من الشهداء من أبنائه وكوادره.

وفقدت كرة القدم الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 454 شهيدًا بارزًا في القطاع الرياضي والكشفي، منهم 313 شهيدًا في رياضة كرة القدم، 78 منهم هم من الأطفال، فيما دمر الاحتلال 50 منشأة رياضية في القطاع وفق إحصائيات اتحاد اللعبة الصادرة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.