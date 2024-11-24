ما الَّذي كشفته التَّحقيقات في سيَّارة الضَّابط الإسرائيليِّ المقتول بالإمارات؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت تقريرعبريَّة، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص التحقيق في مقتل الضابط الإسرائيلي تسفي كوغان بالإمارات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العثور على آثار عنف ودم في سيارته التي كان يستقلها يوم مقتله كوغان في مدينة العين الإماراتية، التي تبعد حوالي ساعة ونصف بالسيارة عن دبي.

وأشارت الصحيفة إلى، أن مصادر التحقيقات تؤكد وجود آثار عنف على الجثة، ودلائل على حدوث عراك خلف بعض الدماء في السيارة.

يشار إلى أن كوغان خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي"، وهو أحد مساعدي الحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في البلاد.

وشوهد آخر مرة في دبي، ظهر يوم الخميس الماضي، ولم يحضر الاجتماعات المقررة التي كان يعقدها خلال النهار، وبعد تغيبه عن السمع اتصلت زوجته بـ"الحباد" الذي اتصل بدوره بالسلطات وجرى التحقق من الحادث.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الإسرائيلية رسميًا، صباح اليوم الأحد، العثور على جثة "تسفي كوغان" في الإمارات، الذي يعمل مبعوثًا لمنظمة حاباد اليهودية المتطرفة، التي تدعو إلى التخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم.

وجاء في البيان المشترك: "عثرت سلطات المخابرات والأمن في دولة الإمارات على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر 2024".

ومجلس الأمن القومي لدى الاحتلال أصدر تحذيرا من الدرجة الثالثة، ونصح "الإسرائيليين" بتجنب السفر غير الضروري بسبب وجود نشاط لجهات "مُعادية" يشكل خطرا حقيقيا على حياة الضباط والجنود"الإسرائيليين" المقيمين والزائرين والمستوطنين.

وقالت سلطات الاحتلال في البيان المشترك إن "مقتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي إجرامي معاد للسامية، وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستقدم العدالة للمجرمين المسؤولين عن مقتله"، على حد تعبير البيان.

ويحقق جهاز الموساد بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإماراتية في ملابسات اختفاء تسفي كوغان في الإمارات، في ظل معلومات تفيد بأنه "تعرض للاختطاف أو القتل"، فيما زعمت تقارير عبرية إلى ارتباط هذه الجهات بإيران.

بدروها، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية "عن ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى ‘تسفي كوغن‘ يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي".

وأضافت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري"، دون الإشارة إلى جنسية كوغان الإسرائيلية أو كونه مبعوثا رسميًا لحركة "حباد" الدينية اليهودية.