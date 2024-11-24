فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"وصلة"... فريق إغاثيّ يجوب قطاع غزَّة من شماله لجنوبه

في حديقة شحادة.. أطفال يلهون هروبًا من ضجيج الحرب وأهوالها

بعد استشهاد والدهم... قصَّة طفلة تتحمَّل مسؤوليَّة شقيقاتها الأربع بخيمة نزوح!

ما الَّذي كشفته التَّحقيقات في سيَّارة الضَّابط الإسرائيليِّ المقتول بالإمارات؟

"كمائن نوعيَّة، ونيران تشتعل".. القسَّام تعلن عن سلسلة عمليَّات أوقعت جنودًا قتلى برفح

من ملعب اليرموك للنزوح.. الدِّفاع المدنيُّ بغزَّة يكشف واقع النَّازحين بين المطر والبرد القارس

"أصبحوا يشبهونها بالحرب".. صحيفة تكشف: هكذا ينقل جيش الاحتلال تكتيكات غزة إلى الضفة الغربية

خريشة لـ "فلسطين أون لاين": قرار الجنائيَّة باعتقال نتنياهو وغالانت انتصار للعدالة ورافعة للقضيَّة

قوات الاحتلال تهاجم طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

مركز حماية الصحفيين يطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم قتل الصحفيين في غزة

"كمائن نوعيَّة، ونيران تشتعل".. القسَّام تعلن عن سلسلة عمليَّات أوقعت جنودًا قتلى برفح

24 نوفمبر 2024 . الساعة 17:57 بتوقيت القدس
...
"كمائن نوعيَّة، واشتباكات شرسة".. القسَّام تعلن عن سلسلة عمليَّات أوقعت جنودًا قتلى في رفح
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 415 على التوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم، وإيقاع القوّات قتلى وجرحى.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام، استهداف آلية عسكرية بقذيفة "الياسين 105" شمال برج عوض في مدينة رفح.

 كما أكد القسام، عبر منصة "تيلغرام"، أنها أوقعت 10 من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر، في شارع الجامعة داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وفي بلاغ منفصل، تمكن مجاهدوالقسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

كما واستهدفت جرافة عسكرية للاحتلال من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، والنيران تشتعل فيها، شمال برج عوض بمدينة رفح.

بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، استهدفت الكتائب موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "107".

وتزايدت العمليات التي تعلن قوى المقاومة عن تنفيذها في قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم ومعسكر جباليا، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي قطاع غزة، ومناطق برفح جنوبي القطاع مؤخرًا.

وفي الإطار، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة وجنوب لبنان هم من أفراد قوات الاحتياط، لافتة إلى أن "العديد منهم لديهم عائلات والعبء عليهم غير مسبوق".

وأضافت الصحيفة أن قوات الاحتياط تعاني ضغطا غير مسبوق و54% منهم خدموا أكثر من 100 يوم منذ بداية الحرب، مؤكدة أن الخسائر في صفوف الضباط الشبان تؤثر على الكفاءة القيادية للجيش مع مقتل 63 قائد سرية على الأقل.

#غزة #القسام #ملحمة الطوفان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة