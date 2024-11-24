"كمائن نوعيَّة، ونيران تشتعل".. القسَّام تعلن عن سلسلة عمليَّات أوقعت جنودًا قتلى برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 415 على التوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم، وإيقاع القوّات قتلى وجرحى.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام، استهداف آلية عسكرية بقذيفة "الياسين 105" شمال برج عوض في مدينة رفح.

كما أكد القسام، عبر منصة "تيلغرام"، أنها أوقعت 10 من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر، في شارع الجامعة داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وفي بلاغ منفصل، تمكن مجاهدوالقسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

كما واستهدفت جرافة عسكرية للاحتلال من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، والنيران تشتعل فيها، شمال برج عوض بمدينة رفح.

بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، استهدفت الكتائب موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "107".

وتزايدت العمليات التي تعلن قوى المقاومة عن تنفيذها في قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم ومعسكر جباليا، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي قطاع غزة، ومناطق برفح جنوبي القطاع مؤخرًا.

وفي الإطار، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة وجنوب لبنان هم من أفراد قوات الاحتياط، لافتة إلى أن "العديد منهم لديهم عائلات والعبء عليهم غير مسبوق".

وأضافت الصحيفة أن قوات الاحتياط تعاني ضغطا غير مسبوق و54% منهم خدموا أكثر من 100 يوم منذ بداية الحرب، مؤكدة أن الخسائر في صفوف الضباط الشبان تؤثر على الكفاءة القيادية للجيش مع مقتل 63 قائد سرية على الأقل.