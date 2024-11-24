قوات الاحتلال تهاجم طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلبة المدارس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، مما أثار حالة من الذعر بينهم.

وذكرت مصادر محلية، أن الاعتداء وقع في منطقة "التل" داخل البلدة القديمة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الطلبة عقب انتهاء دوامهم المدرسي بإطلاق قنابل الصوت.

ورغم عدم تسجيل إصابات، تسبب الهجوم بحالة من الخوف والهلع بين الطلبة.

يُشار إلى أن طلبة مدارس الخضر يعانون من اعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تشمل إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، إضافة إلى ملاحقتهم داخل الأحياء السكنية.

وقبل أيام اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في مناطق: "الجامع الكبير"، و"البوابة"، "والتل"، و"أم ركبة"، والبالوع"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المنازل والمركبات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وزادت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة 8 مرات عما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب تصاعد في مستوى العنف في هذه الاعتداءات بعد تسليح أكثر من 17 ألف مستوطن بعد الحرب وإطلاق يدهم بالكامل من قبل جيش الاحتلال.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال عدوانه، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 795 شهيدا ونحو 6450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين