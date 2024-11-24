حزب الله يهاجم بالمُسيرات تجمعاً لقوات جيش الاحتلال في الخيام

هاجم حزب الله اللبناني بسرب من المُسيرات الانقضاضية تجمعاً لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في "بوابة العمرا" عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وأوضح حزب الله اللبناني أنّ المُسيرات أصابت أهدافها بدقة.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه غرب بلدة "شمع" بقضاء صور في محافظة الجنوب، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي بيان ثان، أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أنه قصف تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة الخيام.

ويواصل جيش الاحتلال محاولاته للسيطرة على بلدة الخيام جنوب لبنان، مستعملًا شتى أنواع الأسلحة، حسبما أفاد إعلام رسمي لبناني.

وتعتبر سلطات الاحتلال الخيام "بوابة إستراتيجية تمكنها من التوغل البري السريع" داخل الأراضي اللبنانية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت أن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف غاراته خلال اليومين الماضيين على البلدة وقصفت مدفعيته وسط البلدة وأطرافها بالقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة.

وتبعد بلدة الخيام، التي تتبع قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، نحو 5 كلم عن الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وتعد إحدى 3 بلدات يسعى الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أيام إلى السيطرة عليها لأهميتها الإستراتيجية.

وتحمل البلدة تاريخيًا حافلًا في الصمود بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بين عامي 1982-2000 وفي حرب يوليو/ تموز 2006.

وتعني السيطرة على الخيام، التي ترتفع نحو 950 مترًا عن سطح البحر، السيطرة على القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وصولًا إلى سهل بلدة حولا، وإمكانية قطع طريق البقاع الذي تعتبره إسرائيل محور إمداد مهمًا لحزب الله، وفق مراقبين.