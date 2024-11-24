تظاهرات في عواصم أوروبية للمطالبة بوقف الإبادة في غزة والتجويع

انطلقت تظاهرات واسعة في عدة مدن أوروبية، منها ستوكهولم وأمستردام وجنيف ولندن، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وللمطالبة بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كمجرم حرب.

وشهدت مدينة جنيف السويسرية، مسيرة تضامنية طالب فيها المشاركون بمحاكمة نتنياهو كمجرم حرب. وتجمع المتظاهرون في ساحة "بلاس دي نوف" وسط جنيف، قبل أن يسيروا في شوارع وسط المدينة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولبنان، مرددين شعارات ضد إسرائيل باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية.

وعبر المشاركون عن احتجاجهم على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان، وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين. كما ردد المتظاهرون شعارات ضد نتنياهو، حاملين لافتات كتب عليها "نتنياهو مجرم حرب".

ودعا المحتجون دول العالم إلى الامتثال لأمر المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت.

وحظيت المسيرة بدعم من العديد من ساكني المباني الواقعة على طول طريق المسيرة، فيما اعترض أحد الأشخاص المتظاهرين عبر رش المياه عليهم. واختتم المشاركون مظاهرتهم بإضاءة العديد من الشموع إحياء لذكرى شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وفي برلين، أوقفت الشرطة الألمانية العديد من المتظاهرين خلال مسيرة جرت، السبت، للتضامن مع غزة ولبنان اللتين تتعرضان لقصف إسرائيلي متواصل. وشارك المئات في المظاهرة التي خرجت في شارع ويدينغ ببرلين وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورددوا هتافات تستنكر تزويد الحكومة الألمانية لإسرائيل بالأسلحة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة في غزة" و"ألمانيا كُفّي عن تسليح حكومة نتنياهو الفاشية"، وحمل بعض المتظاهرين الخبز وأكياس كتب عليها "دقيق" للفت الانتباه إلى الجوع الذي يعاني منه سكان غزة. وأوقفت الشرطة 4 أشخاص على الأقل في المظاهرة.

فيما تجمع حوالي 1000 شخص خلال تظاهرة في ستوكهولم بدعوة من منظمات المجتمع المدني المختلفة لإظهار الدعم لفلسطين ولبنان. وطالب الاحتجاج بإنهاء الهجمات الإسرائيلية وبوقف إطلاق النار الفوري.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "الأطفال يقتلون في غزة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "فلسطين حرة إلى الأبد"، و"نتنياهو مجرم حرب"، بالإضافة إلى تماثيل تمثل الأطفال الذين قتلوا في غزة.

وبدعم أميركي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / الأناضول