87 شهيداً من الدفاع المدني منذ بدء الحرب على غزة

أفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، بخسارته 87 من طواقمه، وذلك من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقدم الجهاز في بيان صحفي اليوم الأحد، إحاطة معلوماتية حول الخسائر التي تكبدها منذ بداية الحرب، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي قتل ٨٧ من طواقمه، ودمر مخزون الجهاز من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة 1.300.000 دولار.

وأوضح الدفاع المدني أن معظم مركبات الدفاع المدني في محافظة غزة متعطلة عن العمل والحركة لليوم الـ18 على التوالي لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها. وأشار إلى استمرار إيقاف منظومة الدفاع المدني كليا عن العمل واحتجاز مركباته في شمال قطاع غزة لليوم الـ٣٣.

وأشار إلى أن عدد الشهداء من طواقم الدفاع المدني بلغ ٨٧ شهيداً، فيما أصيب 304 عناصر، واعتقل 21 آخرين منذ بدء الحرب.

وبين الدفاع المدني أن عدد المراكز والمقرات المدمرة والمتضررة بلغ 17 مركزا، بينها ١٤ تم تدميرها كلياً، و56 مركبة تم تدميرها كلياً، بينها ١٢ مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتين إنقاذ تدخل سريع، و4 مركبات صهريج مياه و ٣ مركبات اسعاف ومركبة سلم إنقاذ هيدلوليكي، و١٣ مركبة إدارية.

وأفاد أن جيش الاحتلال استهدف ٦ مرات بشكل بماشر مراكز الدفاع المدني، إلى جانب 18 حالة استهداف للطواقم أثناء مهمات ميدانية.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين