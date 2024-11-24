عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى تحت حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة مع ساعات الصباح الأولى، ونفذوا جولات في ساحاته.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيطه تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، في ظل قيود مشددة تفرضها على وصول المقدسيين وفلسطينيو الداخل المحتل، وفرض قرارات الإبعاد عن الأقصى.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى، يوميًا، عدا الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين؛ صباحية وتبدأ الساعة الـ 07:00- 11:30 صباحًا، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة 90 دقيقة.

ووفق معطيات مركز معلومات فلسطين (معطى)، فقد ارتكب الاحتلال ومستوطنيه 447 انتهاكا في القدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ بلغ فيه عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى 9983 مستوطنا.