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21 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

24 نوفمبر 2024 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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وثّق مركز معلومات فلسطين “معطى”، تنفيذ 21 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية المحتلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال “معطى” في تقريره اليومي، الذي اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام: إنه رصد تنفيذ 3 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير عبوتين ناسفتين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 14 نقطة مواجهة.

وأوضح “معطى” أن اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال في المدينة، وجرى تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في بلدة يعبد.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في مخيم عسكر، فيما أطلق مقاومون النار تجاه حاجز طيار لقوات الاحتلال قرب قرية ياصيد.

كذلك، اندلعت مواجهات في بلدات قصرة وأوصرين وسبسطية قرب نابلس، تخللها إلقاء زجاجات حارقة، فيما تصدى أهالي بيت فوريك لهجوم للمستوطنين.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في مخيم الفوار وبلدة سعير، كما شهدت بلدات حوسان وكفر قدرم وعزون في قلقيلية، مواجهات مع قوات الاحتلال.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، مما أسفر إجمالا عن 795 شهيدا ونحو 6450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

 

#المقاومة #الضفة الغربية

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