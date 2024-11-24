عدوان إسرائيلي يستهدف معبر جوسيه على الحدود السورية اللبنانية

أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، على معبر "جوسيه" في ريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية، ما أسفر عن التسبب بأضرار مختلفة.



وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، نقلا عن مدير المعبر دباح المشعل، أن "العدوان الإسرائيلي على المعبر تسبب بأضرار مادية".



وكانت وزارة خارجية النظام السوري طالبت جميع دول العالم بالقيام بواجبها الإنساني واتخاذها موقفا حازما لإيقاف المجازر المتسلسلة التي يرتكبها كيان الاحتلال في المنطقة ومحاسبة قادته على جرائمهم وعدوانهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وهذه هي المرة الثانية التي يقصف فيها جيش الاحتلال المعبر في غضون شهر، إذ سبق أن تعرض المعبر الذي يمثل شريان حياة لنقل البضائع بين سوريا ولبنان، لقصف إسرائيلي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري سوري أن غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية، تسببت باستشهاد 36 شخصا وإصابة 50 آخرين.

وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وزادت حدتها منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في لبنان في أيلول/ سبتمبر الماضي.



ومنذ 2011، تشن "إسرائيل" من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لـ"حزب الله" وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.