إصابة مدير مستشفى كمال عدوان في قصف إسرائيلي استهدف مكتبه

أصيب مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية بجراح جراء قصف استهدف المستشفى الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة (كود كابتر) ألقت قنبلة على مكتب الدكتور أبو صفية فور خروجه من غرفة العمليات، ما أدى لإصابته بشظايا في ساقه اليسرى، ووصفت إصابته ما بين المتوسطة إلى خطيرة.

ولم تتمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمة الطبية اللازمة للطبيب المصاب أبو صفية، مشيرة إلى أنه متواجد في غرفة العناية المركزة، وتم تقديم بعض المسكنات له فقط، بسبب عدم وجود أي مختصين للأوعية الدموية أو الجراحة أو العظام داخل المستشفى.

وحذرت من احتمالية تدهور الوضع الصحي لـ “أبو صفية” نتيجة لعدم القدرة على تشخيص حالته بالكامل وعدم التمكن من إجراء صور أشعة لمكان إصابته جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفى.

وفي أول تصريح له عقب إصابته قال أبو صفية: “الاحتلال يستهدف الجميع، لكن ذلك لن يثنينا على الاستمرار بمسيرتنا الإنسانية، وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا الأمر”.

وتابع وهو يرقد متألمًا على سرير الشفاء في المستشفى: “أصبت في مكان عملي، وهذا شرف لي، ودماؤنا ليست أغلى من دماء الناس”.

وأكد “أبو صفية” أن إصابته لن توقفه عن العمل، قائلًا: “هذا لن يوقفنا عن عملنا في تقديم الخدمة الإنسانية، وسنقدمها مهما كلّف أو طال الأمر، وحتى لو كلّف أرواحنا سنبقى صامدين، ودمائي ليست أغلى من دماء زملائي بالكوادر الطبية الذين أصيبوا قبلي”.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المستشفى والكوادر الطبية داخله عدة مرات “أمام العالم المجرم الصامت عما يحدث في شمال قطاع غزة”.

كما أشار إلى شحّ الإمكانيات الطبية داخل المستشفى، وقال: “الخدمة الطبية هي أقل من الحد الأدنى، لكن سأعود لتقديم الخدمة فور أن أتعافى”.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان شمال غزة، وتسببت بإعطاب خزان السولار بالمستشفى.

وتكرر في الأيام الماضية إلقاء طائرات الاحتلال قنابل تجاه مستشفى كمال عدوان ما أدى إلى إصابة 12 من الطواقم الطبية والإدارية والمرضى.

ويعد مستشفى كمال عدوان المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة الطبية في شمال قطاع غزة، الذي يرزح تجت حصار مشدد وعملية عسكرية واسعة منذ 49 يومًا، أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين.

