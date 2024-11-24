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كتائب القسام تبث مشاهد لتفجير جيب عسكري للاحتلال في جنين

24 نوفمبر 2024 . الساعة 07:48 بتوقيت القدس
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نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة لتفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت كتائب القسام في بيان مساء أمس السبت، أن مقاتليها نفذوا عملية تفجير العبوة الناسفة يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 19 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2024، مؤكدة أن استهداف الجيب الإسرائيلي أسفر عن إصابة ثلاثة جنود.

وأظهرت المشاهد تفجير العبوة بالقرب من الجيب الذي كان يتمركز في أحد شوارع المدينة.

وشهدت جنين الأسبوع الماضي اقتحامًا واسعًا استمر ليومين متتاليين، وخلّف 8 شهداء وعشرات الجرحى والمعتقلين، ودمارا واسعا في البنية التحتية ومنازل المواطنين.

وتأتي هذه العمليات في الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع تصدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لحرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام، وإطلاقها رشقات صاروخية، إلى جانب استهداف آليات الاحتلال في محاور التوغل.

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