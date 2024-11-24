لليوم الـ415 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 415 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 33 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,176 شهيدًا و104,473 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.



في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب مخيم جباليا ومحيط منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

فجر جيش الاحتلال “روبوت مفخخ” في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا,



في المحافظة الوسطى، استشهد اثنين من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة منصور في مخيم المغازي.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة منصور في مخيم البريج.

وفي رفح، قصفت مدفعية الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح وشرقي خانيونس جنوب القطاع

المصدر / فلسطين أون لاين