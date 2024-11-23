مستوطنون يهاجمون فلسطينياً وجيش الاحتلال يعتقله

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، المواطنين في بلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، فيما اعتقل جنود الاحتلال فلسطينياً.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين من مستوطنة "حافات ماعون" هاجموا منزل الناشط ضد الاستيطان حافظ الهريني في قرية التوانه بمسافر يطا واعتدوا على عائلته بالضرب، ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح.

أفادت بأن قوات جيش الاحتلال اعتقال حافظ الهريني. كما اقتحمت منزل المواطن محمد تايه مخامره في قرية ماعين الواقعة جنوب بلدة الكرمل شرق يطا وعاثوا بمحتوياته خرابا.

ويشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد يوم من إلغاء وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاعتقال الإداري بحق المستوطنين.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء. وبموازاة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مما أسفر إجمالا عن 786 شهيدا، و6300 جريح، واعتقال أكثر من 11 ألفًا و600 فلسطيني، وذلك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.