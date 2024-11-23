الموساد يحقق في اختفاء حاخام إسرائيلي داخل الإمارات

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، باختفاء الحاخام الإسرائيلي "تسفي كوجان"، من بعثة "حاباد" اليهودية الاستيطانية في الإمارات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية وسياسية أن مبعوث الحركة الاستيطانية في الإمارات مختفي منذ 4 أيام. مرجحة مقتلة أو اختطافه.

وحاباد حركة يهودية أرثوذكسية وهي واحدة من أكبر الحركات المعروفة في العالم، والمقر الرسمي لها في بروكلين بنيويورك.



وفي بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجهاز الاستخبارات "الموساد"، أوضح أن "الحاخام تسفي كوجان، وهو إسرائيلي من أصول مولدوفية ومبعوث عن حركة حاباد، اختفى في ظروف غامضة منذ ظهر الخميس".

وتابع البيان: "منذ اختفائه، وعلى خلفية معلومات تفيد بأنه حادث أمني، تم فتح تحقيق واسع النطاق في إسرائيل".

ويعود تأسيس الحاباد إلى عام 1775 على يد الحاخام شنيور زلمان ليادي واشتق اسمها من اختصار الكلمات العبرية الثلاث "دآت، بيناه، حوكماه"، وتعني "الحكمة والفهم والمعرفة"، وفي الثلاثينيات نقل أحد حاخاماتها مركزها من مدينة لوبافيتش بروسيا إلى بولندا، ثم مع الحرب العالمية الثانية والعلاقة السيئة مع النازيين انتقلوا إلى الولايات المتحدة.

