ساندرز: مذكرة الجنائية الدولية تستند على أسس متينة

أعرب السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز عن تأييده لمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المُقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، أشار فيه إلى أن اتهامات الجنائية الدولية تستند على أسس متينة.

وتطرق ساندرز إلى العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، قائلا: “إذا لم يمتثل العالم للقانون الدولي، فسننحدر إلى مزيد من الهمجية”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.

وفي وقت سابق، اتهم السيناتور الأميركي نتنياهو بانتهاك القانون الدولي والأميركي وحقوق الإنسان وعرقل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري استعرض ساندرز صورا تظهر المأساة الإنسانية في غزة، نتيجة الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.