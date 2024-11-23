مقتل أسير إسرائيلية وإصابة أخرى في شمال قطاع غزة

كشف الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، “أبو عبيدة”، النقاب عن مقتل أسيرة إسرائيلية في إحدى المناطق التي تتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وقال “أبو عبيدة” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على منصة “تيليغرام”، اليوم السبت: “بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة”.

وشدد أبو عبيدة على أن “مجرم الحرب” بنيامين نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم “وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم”.

وأكمل الناطق العسكري باسم “القسام”: “على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين”.

وبعد إعلان “أبو عبيدة” عن مقتل أسيرة إسرائيلية بمنطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي في شمال قطاع غزة، نشرت “كتائب القسام” صورتين لجثة، بعنوان: “ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهاليفي”.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه العدوانية الشعواء على قطاع غزة لليوم الـ 414 تواليًا، تزامنًا مع قصف مُكثف وعدوان عسكري وحصار مستمر لليوم الـ 48 على شمال قطاع غزة.

وتقدر “إسرائيل” وجود 101 أسير في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة “حماس” مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، أجرت “إسرائيل” و”حماس” على مدى شهور مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى.