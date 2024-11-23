مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، أراضي المزارعين الفلسطينيين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وقطعوا عشرات أشجار الزيتون.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.

وذكرت المصادر أن الأرض والأشجار تعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.