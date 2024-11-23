كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم وتكمن لقوة إسرائيلية في جباليا

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، عن قصف قاعدة رعيم العسكرية، واستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت، مشاهد من استهداف منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية خاصة قرب مفترق الصفطاوي.

وتحدث قائد المجموعة القسامية في بداية الفيديو، موجها رسالة تحدٍّ إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: “يا نتنياهو الذي غرتك الدنيا وغرتك قوتك.. جيشك يحتمي بالآليات والدبابات والحصون ونحن نحتمي بآيات الله وبكلماته”.

وبعد رصد جنود القوة الخاصة داخل المنزل وعلى سطحه، أطلق مقاتلو القسام قذيفة “الياسين 105” باتجاه المنزل وأحدثت إصابة مباشرة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه.

من جانب آخر، أعلنت القسام قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية من صواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

ودأبت كتائب القسام بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

ويرزح شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت حصار ناري إسرائيلي، وعملية تطهير عرقي بالقتل والتجويع، حيث تعمل سلطات الاحتلال بقوة من أجل احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.