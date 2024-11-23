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حزب الله يقف قاعدة حتسور العسكرية بالصواريخ المجنحة

23 نوفمبر 2024 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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كشف حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن إدخاله سلاح الصواريخ المجنحة للحرب المتواصلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لأول منذ بدء العدوان على لبنان.

وبث حزب الله مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية يوم الخميس الماضي، قاعدة “حتسور” الجويّة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب تل أبيب “يافا المحتلة” بصواريخ مجنّحة.

وتضمنت المشاهد عملية التجهيز لإطلاق عدد من الصواريخ المجنحة، ومن ثم عملية إطلاقها باتجاه هدفها.

والخميس الماضي، استهدف الحزب قاعدة “حتسور” الجوية، بصليةٍ من الصواريخ النوعية، دون الكشف عن طبيعتها في حينه.

وقاعدة “حتسور” جناح جوي رئيسي؛ يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية، وتقع جنوب تل أبيب وشرقي مدينة أسدود، وتبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم.

وواصل حزب الله، اليوم السبت، استهداف تجمعات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة والأراضي اللبنانية المحتلة، وتصديه لمحاولات التوغل الإسرائيلية في البلدات الجنوبية.

وأعلن عبر سلسلة بلاغات عسكرية، استهداف مستوطنات “كريات شمونة”، و”أفيفيم”، و”ديشون، بصلياتٍ صاروخية.

كما استهدف بصليات صاروخية، تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “حانيتا”، وشرقي مدينة الخيام، وعند مثلّث دير ميماس – كفركلا.

وتصدى مقاتلو حزب الله، ظهر اليوم، لقوة من جيش الاحتلال كانت تحاول التقدم باتجاه بلدة البياضة، بعد رصد ‏تحركات عند الأطراف الشرقية للبلدة، واشتبكوا مع القوة المُتقدمة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدف مقاتلو المُقاومة الإسلاميّة، دبابة “ميركافا” بصاروخٍ موجّه غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

ويخوض حزب الله مواجهة مفتوحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين اأول 2023؛ دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات
#حزب الله #قاعدة حتسور #صواريخ مجنحة

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