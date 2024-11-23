صحيفة تكشف تفاصيل انقطاع كابلات بحرية شمال أوروبا وتأثيرها على (إسرائيل)

كشفت صحيفة غلوبس الاقتصادية في (إسرائيل) اليوم السبت عن تفاصيل قطع كابلات بحرية في شمال بحر أوروبا.

وقالت الصحيفة إن كابلين للاتصالات البحرية بشكل غامض في بحر الشمال بأوروبا (كوابل بين السويد وليتوانيا، وبين ألمانيا وفنلندا)، انقطعا فيما قد يمثل مرحلة جديدة في الحرب بين روسيا وأوروبا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ورجحت الصحيفة إلى أن توجه وسائل الإعلام في أوروبا أصابع الاتهام إلى السفينة الصينية "يي فنغ" للاشتباه في مرورها عبر منطقة الكابلين في الأوقات التي توقفت فيها عن العمل.

جهاز الشاباك

وعلّق الدكتور هرئيل منشاري أحد مؤسسي النظام السيبراني في جهاز "الشاباك" سابقا للصحيفة "من الممكن أن يكون ما جرى تعاونًا روسيًا صينيًا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في (إسرائيل)، يثير كبار المسؤولين مخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي قد تحدث في حالة تصعيد الحرب ضد جهات معادية التي قد تحاول قطع الكابلات البحرية وعزل البلاد، حيث ترتبط (إسرائيل) حاليًا بأوروبا بثلاثة كابلات ألياف ضوئية.

المصدر / فلسطين أون لاين