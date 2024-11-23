فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحيفة تكشف تفاصيل انقطاع كابلات بحرية شمال أوروبا وتأثيرها على (إسرائيل)

الصّحة بغزّة: 120 شهيدًا و205 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية

الثوابتة: عصابات اللصوص تعمل بتوجيهات من "المنسّق الإسرائيلي" لتعميق الأزمة الإنسانيّة جنوب القطاع

حماس: هجماتُ الاحتلال على مستشفى "كمال عدوان" استخفافٌ مهين بالإنسانية والقوانين

"عقب ارتقاء الصّحفي وائل أبو قفة".. ارتفاع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 189 منذ بدء العدوان على غزة

أول تصريح لسفير جنوب إفريقيا حول قرار "العدل الدولية " تجاه نتنياهو وغالانت

لليوم الـ 414 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزّة

تحديث التسجيل في رابط برنامج الغذاء العالمي للمساعدات

"بالأبيض والأسود".. هذا ما كتبته صحيفةٌ فرنسيَّة مع صورة لـ"نتنياهو" على الغلاف الرئيسي

رئيس كولومبيا: ما يحدث في غزّة ليس "مجرّد حرب" وبلادنا مستعدَّة لاعتقال "نتنياهو" و"غالانت"

الصّحة بغزّة: 120 شهيدًا و205 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية

23 نوفمبر 2024 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
...

أصدرت وزارة الصحة في غزة، التقرير الإحصائي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزّة لليوم الـ 414 على التّوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، حيث وصل إلى المستشفيات 120 شهيدًا و205 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,176 شهيدًا و104,473 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجازر غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة