الصّحة بغزّة: 120 شهيدًا و205 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، التقرير الإحصائي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزّة لليوم الـ 414 على التّوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، حيث وصل إلى المستشفيات 120 شهيدًا و205 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,176 شهيدًا و104,473 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين