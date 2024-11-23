حماس: هجماتُ الاحتلال على مستشفى "كمال عدوان" استخفافٌ مهين بالإنسانية والقوانين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ استمرار الإبادة في شمال قطاع غزة، وهجمات جيش الاحتلال على مستشفى كمال عدوان؛ استخفافٌ مُهين بالإنسانية والأعراف والقوانين، وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال

وأوضحت حماس، أنّ الاحتلال الإرهابي يُواصل عمليات الإبادة الممنهجة في شمال قطاع غزة، وينفّذ هجمات متتابعة على مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا، أسفرت عن تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأكسجين والمياه، وإصابة اثنَي عشر من الطواقم الطبية، وبثّت الرعب بين صفوف المرضى والجرحى فيه.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الحكومة الفاشية، التي يقودها مجرمو حرب مطلوبون للعدالة الدولية، في حملات الإبادة الوحشية والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين العزّل، خصوصاً في شمال قطاع غزة، وفرضها حرب تجويع إجرامية على أكثر من مليونَي إنسان في القطاع، وتدميرها للحياة المدنية والمستشفيات؛ يُشَكِّلُ إهانةً للإنسانية، وللقوانين الدولية، وللمجتمع الدولي برمّته.

وطالبت حماس المجتمع الدولي، وخصوصاً الحكومات العربية والإسلامية ودول العالم الحرّ، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتنظيم حِزَم عقوبات رادعة على كيان الاحتلال الفاشي، تُلزِمه بوقف عدوان الهمجي وانتهاكاته الفاضحة للقوانين وللقيم الإنسانية، والعمل لإنهاء الحصار الإجرامي والتطهير العرقي في شمال غزة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من حقوقه السياسية بتقرير مصيره وإقامة دولته.

وصباح اليوم، قال مدير مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية، إنّ قوات الاحتلال استهدفت المستشفى بقنابل الطائرات المسيرة ورصاصها منذ عصر أمس حتى منتصف الليل.

وأوضح أبو صفية، اليوم السبت، أنّ القصف الصهيوني استهدف بشكل وبوابات ال مباشر وعديد المرات مدخل قسم الاستقبال والطوارئ والساحات ومولدات الكهرباء وبوابات المستشفى، مشيرًا إلى أنّ الاستهداف "الإسرائيلي" خلّف 12 مصابًا بين طبيب وممرض وإداري كانوا داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

وذكر أنّ قنابل الاحتلال عطّلت المولد الكهربائي وشبكة الأكسجين والمياه وأرعبت المصابين والمرضى من الأطفال والنساء، لافتًا إلى أنّ هناك 86 مصابًا و8 حالات في العناية المركزة على أجهزة تنفس صناعي و13 طفلًا يتلقون العلاج في قسم الأطفال بالمستشفى.

وأضاف أبو صفية "تصلنا حالات سوء تغذية للأطفال بشكل مستمر". وطالب العالم بالتدخل العاجل لإدخال وفود طبية جراحية ومستلزمات طبية ومركبات إسعاف.

كما طالب بحماية دولية لمنظومتنا وكوادرنا الطبية في شمالي القطاع لنحافظ على حياة المرضى والجرحى الذين يحتاجون الخدمة الانسانية علي مدار الساعة وإن كان بأقل الإمكانيات.

المصدر / فلسطين أون لاين