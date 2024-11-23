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"عقب ارتقاء الصّحفي وائل أبو قفة".. ارتفاع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 189 منذ بدء العدوان على غزة

23 نوفمبر 2024 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
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 "عقب ارتقاء الصّحفي وائل أبو قفة".. ارتفاع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 189 منذ بدء العدوان على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأعلن المكتب الحكومي ارتقاء الصحفي وائل إبراهيم أبو قفة المحاضر بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية، ويعمل صحفياً في إذاعة القرآن الكريم التعليمية - صوت الجامعة الإسلامية، جرّاء غارة صهيونية على المحافظة الوسطى.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، محمّلًا إياه كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، اعتبر مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن قوات الاحتلال تنفّذ جرائم حرب بحق الصحفيين في القطاع، مؤكدًا أنها تستهدفهم بشكل متعمد.  وطالب الثوابتة بتدخل دولي من أجل السماح بسفر الصحفيين الجرحى للعلاج في الخارج.

 وتُواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 414 على التوالي، وسط ارتكاب المزيد من المجازر المروعة، وقصف مناطق مأهولة ومربعات سكنية على رؤوس قاطنيها، واستهداف النازحين والمدنيين العزل، وإغلاق كافة المنافذ ومنع إدخال المساعدات الإنسانية أو سفر الحالات الطارئة لتلّقي العلاج في الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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