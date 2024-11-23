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تحديث التسجيل في رابط برنامج الغذاء العالمي للمساعدات

23 نوفمبر 2024 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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تحديث التسجيل في رابط برنامج الغذاء العالمي للمساعدات

لم يستفد مواطنون كثر من المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة في ظل العدوان والحرب.

ولأسباب عدة فقد مواطنون حقهم في الحصول على المساعدات المقدمة قبل برنامج الأغذية العالمي منها عدم التسجيل في الرابط المنشور.

كما ويواجه مواطنون مشاكل عدة في إمكانية الحصول على الرابط الموثوق لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك بسبب كثرة الروابط وتعدد الجهات والمواقع التي تنشره.

وكان برنامج الغذاء العالمي قال إنه أطلق الرابط للتقديم إلكترونيا لتقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين في قطاع غزة جراء الحرب الدائرة.

وذكر أنه تم إطلاق رابط التسجيل للتقدم إلكترونيا بطلب الحصول على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي للأسر المتقدمة والمتضررة.

"فلسطين أون لاين" يضع رابط المنظمة لتسجيل المواطنين وتحديث بياناتهم من جهة أخرى، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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