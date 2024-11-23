موقع يكشف عن خطوات "حرب" جديدة من الليكود تجاه غالانت

أعلن موقع إخباري إلكتروني إسرائيلي، عن خطوات شبيهة بالحرب من قبل حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو تجاه يوآف غالانت وزير الحرب السابق.

قال موقع "والا" الإسرائيلي إن نتنياهو وحزب الليكود يرصدان تصرفات وزير الدفاع السابق يوآف غالانت للإعلان أنه منشق عن كتلتهما ومنع ترشحه للانتخابات.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري أعلن نتنياهو رسميا إقالة غالانت من منصب "وزير الدفاع"، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس في منصبه.

وبرر نتنياهو إقالته لغالانت بعدم وجود تفاهم بين الطرفين، فيما أكدت أطراف سياسية إسرائيلية أن قرار الإقالة ذو أبعاد عدة أبرزها منافسة غالانت لنتنياهو ومحاولة الأخير وضعه ككبش فداء وتحميله مسؤولية أي إخفاقات عسكرية سيما اخفاق السابع من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين