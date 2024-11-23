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إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن رتبة الضابط المصاب في شمال غزة

23 نوفمبر 2024 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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أرشيفية

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن هوية ورتبة الضابط المصاب بجراح في شمال قطاع غزة.

وقالت الإذاعة إن الضابط الذي أصيب في شمال غزة أمس الثلاثاء هو قائد الكتيبة 90 في لواء كفير وهو برتبة مقدم.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق صباح اليوم إصابة ضابط في صفوفه ومقتل جندي في معارك بشمال قطاع غزة أمس.

وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية وتوغلا في مناطق شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين، عوضا عن اعتقال المئات.

وكشفت مصادر عدة عن كون العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي في إطار "خطة الجنرالات" والتي تهدف إلى تفريغ شمال قطاع غزة، وإنشاء منطقة عازلة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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