أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 23 نوفمبر

تعرف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

مازالت أسعار الصرف في فلسطين، اليوم السبت، الموافق 23 نوفمبر، تشهد انخفاضًا طفيفًا في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 23 نوفمبر على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 368-370 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 477-480 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 320-355 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

المصدر / فلسطين أون لاين