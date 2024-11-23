فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس كولومبيا: ما يحدث في غزّة ليس "مجرّد حرب" وبلادنا مستعدَّة لاعتقال "نتنياهو" و"غالانت"

موقع يكشف عن خطوات "حرب" جديدة من الليكود تجاه غالانت

لليوم الـ 414 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزّة

إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن رتبة الضابط المصاب في شمال غزة

أبو صفيَّة: الاحتلال استهدف مدخل "الاستقبال والطوارئ" وبوابات مستشفى كمال عدوان بشكل مباشر ومُتواصل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 23 نوفمبر

ماذا يعني إلغاء الاحتلال سياسة "الاعتقالات الإداريَّة" للمستوطنين في الضّفة الغربيّة؟

خبير عسكري: حزبُ الله يعتمد على "تكتيكات قتالية" تكبّد الاحتلال خسائر كبيرة وهذه أبرزُها

عمدة "ديربورن" الأمريكية لـ"نتنياهو" وغالانت": سنَعْتقلكم إذا وطأت أقدامكما حدودَ مدينتنا

سلطات الاحتلال تهدد بمصادرة نادي سلوان في القدس

الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 23 نوفمبر

23 نوفمبر 2024 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
...
الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 23 نوفمبر

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام في معظم المناطق.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنّ يسود جو غائم جزئي مع فرص لظهور أشعة الشمس، مما يجعل الطقس لطيفًا ومعتدلًا خلال ساعات النهار.

ويكون الجو باردًا نسبيًا مع حلول المساء والليل وبارداً في المناطق الجبلية.

أبرز تفاصيل الطقس اليوم:

درجات الحرارة: انخفاض ملموس.

حالة السماء: غائمة جزئيًا.

الرياح: تنشط رياح شرقية أحياناً.

البرودة: معتدلة نهارًا، وباردًا نسبيًا مع حلول ساعات المساء والليل وبارداً في المناطق الجبلية.

طقس414.jpg

 

نصيحة اليوم:

 - ارتداء ملابس مناسبة: نظراً لانخفاض درجات الحرارة بين النهار والليل، يُنصح بارتداء ملابس مناسبة خلال النهار وأخرى أكثر دفئًا في المساء.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الحرب على غزة #درجات الحرارة #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة