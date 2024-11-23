الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 23 نوفمبر

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام في معظم المناطق.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنّ يسود جو غائم جزئي مع فرص لظهور أشعة الشمس، مما يجعل الطقس لطيفًا ومعتدلًا خلال ساعات النهار.

ويكون الجو باردًا نسبيًا مع حلول المساء والليل وبارداً في المناطق الجبلية.

أبرز تفاصيل الطقس اليوم:

درجات الحرارة: انخفاض ملموس.

حالة السماء: غائمة جزئيًا.

الرياح: تنشط رياح شرقية أحياناً.

البرودة: معتدلة نهارًا، وباردًا نسبيًا مع حلول ساعات المساء والليل وبارداً في المناطق الجبلية.

نصيحة اليوم:

- ارتداء ملابس مناسبة: نظراً لانخفاض درجات الحرارة بين النهار والليل، يُنصح بارتداء ملابس مناسبة خلال النهار وأخرى أكثر دفئًا في المساء.

المصدر / فلسطين أون لاين