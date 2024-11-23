الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربيّة والمُقاومة تتصدّى

اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات، فجر اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، تصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي المدينة، واستهدفوا جرافة عسكرية على الشارع الرئيسي بعبوة محلية الصنع، وأطلقوا وابلاً من الرصاص صوب قوات الاحتلال عند دوار المسلخ.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فجَّرت باب أحد المنازل تمهيداً لاقتحامه، فيما اعتلى قناصة للاحتلال المنازل داخل مخيم عسكر القديم، ودهموا عدداً من المنازل وتعمدوا تخريب الشوارع وممتلكات المواطنين بواسطة الجرافات.

كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الثائر عقب اقتحام بلدة بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوباً

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من منازل المواطنين وخربت محتوياتها ومن بينها منزل المواطن “نظام أبو جيش” في بيت دجن.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ريان فيصل خلال اقتحام بلدة أوصرين جنوب نابلس بعد مداهمة منزله.

في جنين، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة يعبد غربي المدينة.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم وضواحيها، من المدخل الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وأحياءها وتحديدا شارع فرعون، ودوار السلام، ودوار خضوري، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي دون أن يبلغ عن اصابات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت ضواحي ارتاح جنوب المدينة، وعزبة الجراد وذنابة شرقها، ونشرت دورياتها الراجلة “المشاة” في أحيائها.

وأفادت المصادر بأن الاقتحام طال قرى كور وكفر صور وكفر عبوش، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة شملت الأحياء السكنية والأراضي الزراعية المحيطة.

وشملت عمليات التفتيش الطرق الواصلة بين القرى المستهدفة وعدة قرى في محافظة قلقيلية، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.

المصدر / وكالات