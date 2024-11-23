شهداء وجرحى في غارات عنيفة وسط بيروت وفي بعلبك

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، غارات على منطقة البسطا وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن 4 صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت، مع مواصلة إسرائيل حملتها العسكرية المكثفة على حزب الله.

https://x.com/khaberni/status/1860191518939840684

واستهدف الهجوم حي البسطا في بيروت. وذكر شهود لرويترز أن دوي انفجار عنيف واحد على الأقل سُمع في بيروت.

وذكر تلفزيون ‎الجديد أن الاحتلال شن 4 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية حتى الآن، منها: الشياح/الغبيري (شارع المصبغة) وحارة حريك (بئر العبد) والشياح/الغبيري (لجهة دوار شاتيلا).

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قتلت غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرقي لبنان، أمس الجمعة، مدير مستشفى خاص و6 من العاملين به.

https://x.com/PalinfoAr/status/1860156248446169241

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزل علي ركان علام، مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، في بلدة دورس، بقضاء بعلبك، أدت إلى مقتله مع عدد من أصدقائه، والعمل جار لرفع الركام، من دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا برفقته.

فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لاحق، إن علام “استشهد مع 6 من العاملين معه في المستشفى”، دون توضيح ما إذا كان الضحايا الست من الطواقم الطبية أم إداريين.

ونددت الوزارة بالاعتداءات المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على العاملين والمنشآت الصحية في لبنان باعتبارها جرائم حرب

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت.

ونفذ جيش الاحتلال غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأ غزوا بريا في جنوبه ضاربا عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

المصدر / فلسطين أون لاين