"القوات المسلحة اليمنية" تعلن ضرب قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية جنوب فلسطين

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي يحمل اسم “فلسطين 2″، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأضاف سريع، في كلمة له، اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف ما وصفه بـ”العدوان على غزة ولبنان” ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية رداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، مجدداً التأكيد على أنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

وخرجت، اليوم الجمعة، مسيرات مليونية حاشدة، وُصفت بـ "غير مسبوقة"، في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، إضافة إلى أكثر من 460 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات محافظات يمنية نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتيهما.

وتتواصل هذه التظاهرات الشعبية اليمنية للأسبوع الـ 58 تحت شعار " تحت شعار "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر"، لتجدّد التأكيد على "استمرار موقف اليمن القوي والثابت المناصر لغزة والشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتيهما"، كما "ومواصلة المضي على خطى الشهداء في العطاء والبذل والتضحية نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني".

وأكد بيان المسيرات الشعبية أنّ الخيار الوحيد والسليم للدفاع عن أنفسنا وعن أمتنا هو الجهاد، داعياً شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى "التحرّك معنا في هذا الخيار".

وفي السياق، تابع البيان دعوته إلى أبناء الشعب اليمني وكلّ شعوب الأمة وكل الشعوب الحرة مواصلة مقاطعة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية والأميركية.