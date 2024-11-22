اليمن... طوفان بشريّ في مليونيَّة مع غزَّة ولبنان في العاصمة صنعاء

اليمن/ فلسطين أون لاين:

تظاهر عشرات آلاف اليمنيين، اليوم الجمعة، في 14 محافظة بالبلاد، بينها العاصمة صنعاء، تضامنا مع قطاع غزة ولبنان، ضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل عليهما.

ومن بين تلك المحافظات، صنعاء وصعدة وحجة والجوف وذمار وعمران وريمه وإب (شمال)، وتعز (جنوب غرب)، والبيضاء ومأرب (وسط)، والحديدة (غرب)، والضالع ولحج (جنوب).

وانطلقت المظاهرات تحت شعار: "مع غزة ولبنان.. على درب الشهداء حتى النصر".

ورفع المشاركون في المظاهرات التي دعت إليها لجنة نصرة الأقصى، التابعة لجماع الحوثي، أعلام اليمن وفلسطين ولبنان وصورا لقادة من حركة حماس و"حزب الله"، ورددوا هتافات مساندة لغزة ولبنان.





وبارك بيان صادر عن اللجنة المنظمة للمسيرات "العمليات العسكرية النوعية، التي استهدفت مؤخراً حاملات الطائرات والمدمرات الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، والتي أحبطت تحضيرات العدو الأمريكي لتنفيذ أكبر عدوان ضد الشعب اليمني".

وأشار البيان إلى أن "العدوان الأمريكي والبريطاني لن يثني الشعب اليمني عن الاستمرار في نصرة ومساندة إخوانهم في فلسطين ولبنان الذين يتعرضون لأبشع الجرائم والمجازر، مهما كان التصعيد والأخطار والتحديات".



