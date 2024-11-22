بعد "كمين القسَّام" برفح..الاحتلال يقرُّ بإصابة ضابط بـ "لواء ناحل" جنوب غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أقرُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إصابة ضابط من لواء ناحل بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب قطاع غزة، تزامنًا مع إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن كمين مركب برفح.

وقالت القسام في بيانها: "رصد مجاهدونا عدداً من جنود الاحتلال في المكان وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية "الغول" القسامية وأكدوا مقتل جنديين بشكل مؤكد".

وأضافت، "وفور وصول دبابة "مركفاه" صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" واشتعلت النيران فيها".

ووفق بيان القسام، "بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة "الياسين 105" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إن اثنين من جنود لواء غفعاتي قتلا في المعارك في قطاع غزة ولبنان.

وأعلن الجيش، مساء الخميس، مقتل جندي من لواء غفعاتي في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن العسكري القتيل لقي حتفه خلال اشتباكات في جباليا، شمالي قطاع غزة، جراء إطلاق قذيفة على إحدى البنايات.

وأضافت الصحيفة أن 29 عسكريا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية في جباليا، بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب بيانات الجيش.

وقالت صحيفة معاريف إن عدد القتلى في صفوف لواء غولاني في قطاع غزة ولبنان بلغ نحو 110 من ضباطه وجنوده.

وحسب موقع الجيش، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلاه، منذ أكتوبر 2023، في قطاع غزة وجنوب لبنان إلى 804 عسكريين.

وبحسب ما أعلن الجيش في بياناته، أصيب 5406 من الضباط والجنود في نفس الفترة، بينهم 791 إصابة خطرة.

ويفرض الجيش رقابة مشددة على ما يتم إعلانه بشأن خسائره البشرية والمادية.