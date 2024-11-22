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" ببندقيَّة الغول وقذيفة الياسين".. القسَّام تنفّذ عمليَّةً مركَّبة وتصطادُ رؤوس جنود الاحتلال بمعارك غزَّة

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" ببندقيَّة الغول وقذيفة الياسين".. القسَّام تنفّذ عمليَّةً مركَّبة وتصطادُ رؤوس جنود الاحتلال بمعارك غزَّة

22 نوفمبر 2024 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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" ببندقيَّة الغول وقذيفة الياسين".. القسَّام تنفّذ عمليَّةً مركَّبة وتصطادُ رؤوس جنود الاحتلال بمعارك غزَّة

تواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 413 على التوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم، وإيقاع القوّات قتلى وجرحى.

وأعلنت كتائب القسام، ظهر اليوم، أنّ مقاتليها تمكنوا من تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسّام، إنّ مجاهديها رصدوا عدداً من جنود الاحتلال في المكان وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية "الغول" القسامية وأكدوا مقتل جنديين بشكل مؤكد.

وأضافت "وفور وصول دبابة "مركفاه" صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" واشتعلت النيران فيها، بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة "الياسين 105".

وأكدت أنّ المجاهدين رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت القسام إنها استهدفت قوة صهيونية تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع الصفطاوي غرب مدينة جباليا شمال القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنود قتلى #الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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