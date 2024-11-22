فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"كاتس" يقرِّرُ وقفَ الاعتقال الإداري ضدَّ المستوطنين في الضّفة الغربية.. ما تفاصيلُ القرار؟

قرار "الجنائيَّة الدَّوليَّة" يُشعل مواقع التَّواصل وأصواتٌ تطالب بالعدالة للفلسطينيين

محامون "إسرائيليون": قرار "الجنائيَّة الدّوليَّة" ضربةٌ قوية جدًّا للكيان ونحن في وضع أكثر صعوبة الآن

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 22 نوفمبر

آخر التّطورات.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

"وضعٌ إنساني كارثي".. الأمم المُتَّحدة تُحذّر من توقُّف إمدادات الغذاء في غزة

راصد جوي يكشف عن كتلة هوائية باردة جداً تتجه نحو البلاد الأسبوع المقبل

الـ"بيتكوين": العملة المنبوذة التي أصبحت تزاحم اقتصادات الدول الكبرى

لبيد: الحكومة تطيل أمد الحرب بلا داع بسبب مشاكل نتنياهو

الباحثة نائلة الوعري تحذّر: "تل أبيب" وواشنطن يمكن أن يعملا على تغيير خارطة دول المنطقة

"رغم عراقيل الاحتلال"

40 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

22 نوفمبر 2024 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
...

أدى عشرات آلاف المواطنين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل التي يفرضها الاحتلال للحد من وصولهم.

وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 40 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

وأشارت المصادر، إلى أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى تزامناً مع خطبة الجمعة، فيما فرضت قوات الاحتلال عراقيل على باب الأسباط لمنع وصول المواطنين.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت الأهالي قرب باب المجلس لعرقلة وصولهم إلى المسجد قبيل صلاة الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

 

 

 

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة